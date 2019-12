I tifosi della Juve temono sempre di più il tradimento da parte di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona sempre più vicino all'Inter ogni giorno che passa. Il cileno ha denunciato il club blaugrana per il mancato pagamento di alcuni bonus, scatenando una guerra diplomatica che la dirigenza del Barça non ha preso per niente bene. L'interesse dell'Inter sullo sfondo rende sospetto il tempismo con cui Vidal ha denunciato il suo club. E i tifosi della Juve temono sempre di più il tradimento, dopo quello di Antonio Conte.