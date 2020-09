Ormai ci siamo. Arturo Vidal è vicinissimo all'Inter di Antonio Conte e secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il centrocampista cileno è pronto a rinunciare all'ultimo anno di contratto con il Barcellona pur di avere lo svincolo e firmare il prima possibile con il club nerazzurro, ritrovando il suo ex allenatore ai tempi della Juve. Suarez e Vidal non rientrano nei piani del Barcellona per la prossima stagione. Vidal rinuncia all'ultimo anno di stipendio ma Suarez vuole ancora i soldi della buonuscita, allungando i tempi del suo approdo alla Juve.