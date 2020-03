L'ex centrocampista della Juventus ora la Barcellona, Arturo Vidal, come molti altri giocatori sudamericani milita non in una squadra europea e in questo momento storico può diventare un problema. Il cileno, infatti qualora accettasse la chiamata della Nazionale del Cile, dovrà mettersi in quarantena. Ne ha parlato il ministro della salute cilena, Jaime Mañalich, che in vista dei successivi impegni del Cile nelle partite di qualificazione ai Mondiali contro Uruguay e Colombia ha voluto mettere un punto sulla situazione. Con Vidal potrebbero essere sottoposti alla quarantena anche Alexis Sanchez, Medel e Pulgar. Insomma una situazione delicata anche per il calcio.