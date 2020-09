1









Arturo Vidal firma con l'Inter. Come riporta Sky Sport, il centrocampista cileno volerà domani a Milano per sostenere le visite mediche e firmare col club nerazzurro. L'Inter pagherà 1 milione di euro per il suo cartellino. Vidal ritroverà quindi Antonio Conte dopo le tre stagioni passate a Torino con la Juventus. Un altro tradimento in piena regola per i tifosi della Juventus che un anno dopo l'approdo di Conte sulla sponda nerazzurra di Milano adesso vedranno anche King Arturo vestire i colori nerazzurri.