Secondo quanto riferito da Sport il Barcellona avrebbe comunicato ad Arturo Vidal l’intenzione di trattenerlo fino al termine della stagione, perché troppo importante per il resto della squadra. Il cileno, a segno nell’ultima partita di campionato contro l’Espanyol, spinge per cambiare squadra e giocare con più continuità. È seguito dall’Inter e anche la Juve ha fatto un sondaggio, ma difficilmente i blaugrana si priveranno di lui in questa sessione di mercato invernale.