Arturo Vidal, ex centrocampista della Juventus oggi al Barcellona, ha parlato del suo futuro ai microfoni dei media in Cile, come riportato da Sport Mediaset: "Il mio futuro? Io non ci penso, ancor meno in questi giorni di vacanza. Se ne occupa il mio procuratore, ma io sono tranquillo e felice a Barcellona. Quando torno vedremo. Sono vicino ai 100 gol e sono molto soddisfatto. Il mio ruolo a Barcellona? Non sono io che decido se giocare o no, lo fa l'allenatore, però la gente vede e questo mi permette di rimanere tranquillo. Continuerò a sfruttare ogni opportunità e a giocare, che è la cosa che più mi piace. Spero di alzare i trofei che ci attendono".