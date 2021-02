Ammonito ed in preda alla sua classica grinta che può portare al peggio, Antonio Conte ha deciso di sostituire Vidal durante il secondo tempo di Inter-Juve, andata di semifinale di Coppa Italia vinta 2-1 dai bianconeri. “Esce sempre il 22”, ecco cosa borbotta il cileno mentre esce dal campo, mimando gesti in direzione di allenatore in panchina, visibilmente scontento per aver abbandonato il campo anzitempo. Per Vidal si tratta della seconda lamentela nel giro di 11 giorni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche a Udine il cileno non aveva gradito la sostituzione, mostrandolo attraverso un linguaggio del corpo piuttosto chiaro.