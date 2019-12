Come racconta Espn, non è stato un martedì tranquillo per Arturo Vidal. Alla vigilia del Clasico di stasera, il centrocampista cileno è andato su tutte le furie quando ha scoperto che non avrebbe fatto parte dell'11 titolare scelto da Valverde per la prova Real Madrid. Una decisione che il calciatore non ha preso per niente bene, con tanti compagni che hanno provato a placarne le ire, ma senza riuscirci. Un clima teso, quindi, che Vidal ha acceso non accettando la panchina in una partita sicuramente unica nella stagione delle due big spagnole. Con le voci di mercato che rimbalzano a destra e sinistra, con l'Inter che spera ancora di riportarlo in Italia, potrebbe essere un segnale di rottura importante.