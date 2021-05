“Molti anni, molti compagni di squadra, grandi club e tanti tifosi, sono grato di tutti coloro che mi hanno accompagnato in ogni risultato. E so che c’è ancora molta storia da raccontare… ne voglio di più”. Così Arturo Vidal ha festeggiato sui social la vittoria dello scudetto dell’Inter, postando i suoi 12 titoli nazionali in 15 anni. Da ricordare quelli con Juventus (4), Bayern Monaco (3) e Barcellona (1), dove qualcuno ha lanciato una bella frecciata indirizzata proprio al cileno. Gerard Piquè, bandiera del Barça e suo ex compagno di squadra, ha punto Vidal con un velenoso messaggio social: “Se giochi contro gli zoppi… La Champions quando la vinci?”.