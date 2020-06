Il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, intervistato da ESPN Chile, ha parlato di uno dei suoi sogni, quello di giocare un giorno nel Boca Juniors: "Sappiamo tutti cosa rappresenti il Boca in Argentina, i giocatori che hanno vestito quella maglia. Non ho mai avuto l'opportunità di giocare a La Bombonera, né con il Colo Colo, né con nessun'altra squadra. Ho sempre desiderato di provare una sensazione simile. Il Boca è un club vincente, i tifosi sono straordinari. Sarebbe un sogno, ma adesso non ci penso".