L’ex centrocampista bianconero Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di La Tercera e ha raccontato il suo recente passato colorato anche di bianconero. Ecco le sue parole:"Se penso alla mia infanzia, il primo volto che mi viene in mente è quello di mia mamma Jacqueline. Penso spesso a come ha lottato per noi e a tutti gli sforzi che ha fatto per riuscirci a dare qualcosa, pur non avendo nulla. Ricordo una sera, avevo 14 anni, e vidi mia mamma per la prima volta completamente abbattuta. In quel momento pensai che dovevo diventare un calciatore professionista ad ogni costo. Decisi di impegnarmi estremamente. Tre, quattro, dieci volte di più in ogni allenamento".