Arturo Vidal è uno dei tanti giocatori chiacchierati in ottica mercato in uscita dal Barcellona. Nelle ultime ore in particolare è parso evidente che sia un promesso sposo dell'Inter, manca "solo" l'accordo per la rescissione contrattuale col Barcellona. Dopodiché, l'ex Juve sarà pronto a ricongiungersi col suo vecchio allenatore Antonio Conte. Nel frattempo, Vidal ha pubblicato oggi una foto su Instagram davanti a un macchinone, un fuoristrada, con il messaggio "La vita mi dà sempre motivi per sorridere, una bella giornata per tutti...". Notizie in arrivo?