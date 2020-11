Arturo Vidal e Antonio Conte. Un guerriero e un condottiero che hanno estasiato il pubblico della Juventus nello scorso decennio. Ma ora siamo negli "anni Venti" del Duemila e i due si sono ricongiunti all'Inter, con qualche anno in più sul groppone. E un rinnovato rapporto di stima: Vidal ha parlato insieme all'allenatore nerazzurro nella conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Inter di Champions League, in programma nella capitale spagnola domani sera. Ecco le parole del cileno sul cambiamento del proprio ruolo rispetto al passato: "Prima facevo tanti gol, adesso devo dare il massimo, fare quello che chiede il mister e mettere sempre davanti la squadra".

LA JUVENTUS - Ecco cos'ha aggiunto il centrocampista cileno: "Chi dice che Conte non ha più la stessa voglia di vincere non lo conosce. Ne ha più adesso che quando era alla Juve". E a Sky Sport infine ha affermato: "Da piccolo sognavo di giocare nel Real Madrid perché in Cile si seguiva il Real per Zamorano, però poi sono stato felice di giocare nelle squadre più forti del mondo come Barcellona, Bayern Monaco... e Juve".