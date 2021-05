Arturo Vidal è ai margini dell’Inter. I suoi problemi al ginocchio dopo l’operazione di metà marzo persistono, potrebbe racimolare qualche minuto contro l’Udinese ma il club nutre dubbi sul suo futuro. Troppi i 6,5 milioni di euro percepiti dal cileno alla luce del suo apporto in campo, soprattutto in un periodo di tagli societari. Futuro incerto per l’ex Juve che, come riporta La Gazzetta dello Sport, non ha seguito dal vivo la partita contro i bianconeri ma da casa, impegnato in una diretta su Instagram.