Arturo Vidal interviene dal Cile. Il centrocampista del Barcellona ha parlato dalla sua terra, dove sta trascorrendo le vacanze di Natale, commentando sia le voci sul futuro sia quelle sulla denuncia al Barcellona, che riguarda il mancato pagamento di circa 2,4 milioni di euro premio. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Sport: "Il responsabile non sono io. Sono il mio rappresentante e il mio avvocato che si occupano di queste cose, dei premi. Io trovo ingiusto se mancano quei soldi, ma è una questione estranea a ciò che stiamo vivendo oggi".



FUTURO - "È un argomento che ho già trattato, ho detto che ne parlerò quando sarò in Spagna. Sono in vacanza e voglio solo parlare di ciò che sta accadendo qui."