Arturo Vidal è al centro del mercato e del centrocampo del Barcellona: il cileno infatti stasera partirà titolare nella semifinale di Supercoppa spagnola tra Barcellona e Atletico Madrid. Vidal è un'idea della Juve che pensa a un clamoroso ritorno in bianconero, ma in pole c'è l'Inter che ha già l'ok del giocatore. A frenare l'operazione è la volontà del Barça e soprattutto dell'allenatore Valverde, che non vuole privarsi del giocatore.