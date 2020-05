Arturo non dimentica.ha voluto ricordare lo scudetto vinto con la Juventus il 6 maggio 2012 grazie al successo contro il Cagliari sul campo neutro di Trieste alla penultima giornata. Il centrocampista cileno ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram nella quale si vede lui in primo piano che tiene alto il simbolo dello scudetto con il 31 disegnato sopra. Vidal è rimasto legato alla Juve nonostante l'addio ai colori bianconeri nel 2015, nelle ultime sessioni di mercato c'era la possibilità che il giocatore tornasse a Torino ma non se n'è fatto nulla.