Antonio Conte ha un pallino fisso: Arturo Vidal. Il cileno è il nome più caldo per il mercato dell'Inter, ed il tecnico leccese non vede l'ora di ricreare in nerazzurro quel sodalizio quasi perfetto visto con la Juventus. Infatti, come riportano i dati Opta, Vidal è il centrocampista con più contrasti riusciti a partita, tra i giocatori che nell'ultimo decennio hanno giocato almeno dieci partite in Serie A: ​4.4, 546 in 124 presenze durante la sua esperienza juventina.