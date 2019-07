Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, accostato in particolare all'Inter per un incredibile ritorno in Serie A dopo i quattro anni trascorsi alla Juventus, ha parlato del proprio futuro a margine di un evento a San Joaquin, in Cile. Queste le sue dichiarazioni: "Penso solo alle mie vacanze, ma il mio futuro è a Barcellona. Mi restano due anni di contratto". Per il momento, dunque, Vidal non vuole sentir parlare di un ritorno in Italia per il prossimo futuro.