Arturo Vidal è sempre uno dei nomi più chiacchierati in sede di mercato. Il cileno nel corso della sua esperienza al Barcellona è stato spesso accostato a club italiani, tra cui Juve e Inter. Ci ha pensato però lui stesso a chiudere la porta a un ritorno in Italia, in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Sport: "Inter e Juve? Sono felice qui, sono venuto per vincere e aiutare la squadra a farlo. Sono diventato importante, non cambierò squadra ogni volta che si apre il mercato. Se poi l'allenatore o la società mi dicono che dovrò partire, lo farò. Non ho problemi, penso di avere ancora molto da dare qui e voglio raggiungere gli obiettivi come la Champions League. Voglio tutto, anche rivincere la Coppa del Re e la Liga. So che sarà difficile, ma possiamo farlo e siamo affamati".