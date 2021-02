1









Dopo l'ammonizione da diffidato nel primo tempo, per un'intemperanza verbale contro l'arbitro e Cristiano Ronaldo seguita a un fallo per cui Calvarese aveva lasciato correre per il vantaggio, Arturo Vidal completa il quadro di una serata piuttosto nervosa per lui a San Siro: dopo 28 minuti del secondo tempo, l'allenatore interista Conte lo toglie per evitare rischi di un secondo cartellino giallo, e al suo posto inserisce Christian Eriksen. Uscendo dal campo Vidal dice tra sé e sé "Sempre il 22 esce, sempre il 22" (riferendosi al proprio numero di maglia).