Se non è un flop, poco ci manca. L'avventura di Arturo Vidal all'Inter non sta andando proprio come Antonio Conte sperava: il cileno sembra essere un giocatore completamente diverso da quel top player dei tempi della Juventus, al quale l'allenatore non avrebbe rinunciato per niente al mondo. Oggi invece Vidal non è neanche titolare nell'Inter, gioca poco e non bene e in estate potrebbe già lasciare i nerazzurri: secondo La Tercera infatti, è entrato nel mirino del Marsiglia su richiesta di Jorge Sampaoli, che l'ha già allenato nella nazionale cilena.