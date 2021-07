se lo aspettava decisamente diverso il suo ritorno in Italia. Richiesto a gran voce da Antonio Conte dopo la grande avventura juventina, il cileno all'Inter non è riuscito a ripetere le stesse prestazioni. Una parabola discendente che ha costretto anche l'allenatore ad allontanarlo sempre di più dal progetto, e ora che Conte non è più l'allenatore dell'Inter Vidal è diventato un esubero. Un esubero costoso, tra l'altro: da 6,5 milioni netti d'ingaggio, a causa del quale sarà anche difficile trovargli una nuova sistemazione.