Vecchie ruggini tra Brasile e Cile. O meglio, tra due giocatori in particolare: Richarlison e Arturo Vidal. Il brasiliano, dopo il match vinto sui cileni per 1-0 nelle qualificazioni ai Mondiali, ha pubblicato una storia su Instagram per irridere Vidal per alcune precedenti polemiche arbitrali. Al che il centrocampista dell'Inter ex Juve ha risposto per le rime, con un fotomontaggio eloquente e il messaggio: "Qualcuno conosce questo pagliaccio?"

I sudamericani sono celebri per essere particolarmente sanguigni, e Re Artù in particolare è un giocatore particolarmente pasionario.