Arturo Vidal torna di moda in casa Inter. Il caos in casa Barcellona non vede coinvolto solo Messi, prossimi all’addio, ma anche una serie di giocatori che il nuovo tecnico Ronald Koeman ha escluso dal progetto. Oltre a Suarez – obiettivo della Juventus – c’è anche Vidal, ex centrocampista bianconero a lungo corteggiato dall’Inter nel mese di gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte sarebbe felicissimo di riabbracciare il suo guerriero, che ora potrebbe liberarsi a costi più contenuti rispetto al passato.