Aveva detto al Real Madrid e ai suoi tifosi: "Ti spacchiamo il culo". Chi? Arturo, ex centrocampista di Juventus e Inter, oggi al Flamengo, che al Mondiale per Club è arrivato soltanto in semifinale. A intervenire sull'atteggiamento fuori le righe del cileno è stato una leggenda come Zico: "Se i tifosi cantano, va bene, non vedo alcun problema. I tifosi sono tifosi, è normale. Quello che i professionisti non possono fare è esattamente quello che ha fatto Vidal. Bisogna essere rispettosi, soprattutto con una squadra come il Real Madrid", ha detto.