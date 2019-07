Arturo Vidal, impegnato in Copa America con il suo Cile, ha rilasciato un'indiscrezione sul suo futuro a Mundo Deportivo. Interrogato sul possibile ritorno di Neymar in blaugrana, Vidal ha fatto intendere che il suo futuro potrebbe essere ancora in Catalogna: "​A Barcellona gioco già con i migliori e se il club vuole Neymar non è un mio problema" ha detto il cileno, aggiungendo però come attualmente sia concentrato solo sulla nazionale e sulla corsa alla coppa.