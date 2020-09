6









Ecco, ci risiamo. La Juve molla Arturo Vidal e dopo qualche anno tac, lo vuole l'Inter. Formula quasi matematica, difficilmente fallisce. Anzi, funzione dagli Anni '80, quando Trapattoni passò dalla panchina bianconera a quella nerazzurra. Come Lippi nel 1999, come Conte l'anno scorso. C'è la mano di Antonio dietro al possibile ritorno di Vidal in Italia. Dall'altra parte, tra i nerazzurri. Come hanno fatto anche Peruzzi, Ibra e tanti altri. Oggi c'è Conte ma anche con Marotta, altro ex bianconero. La fila è lunga e parte da lontano: sfoglia la gallery per vedere gli ex juventini passati all'Inter.