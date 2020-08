Tre giorni fa Stephan Lichtsteiner, appena ritiratosi, aveva rivelato che l'Inter lo aveva voluto ma lui si era rifiutato di tradire in questo modo la Juventus. Un pensiero non condiviso da molti suoi colleghi. Tra i casi che hanno colpito di più i tifosi bianconeri ci sono quelli di Ibrahimovic, che fece le fortuna dei nerazzurri dopo Calciopoli, e quello di Antonio Conte, ora rivale della Juve da allenatore interista dopo i vittoriosi trascorsi da giocatore e tecnico juventino. E c'è un altro caso che si potrebbe aggiungere alla lista: quello di Arturo Vidal.Il centrocampista cileno, che con la maglia della Juve ha conquistato 4 scudetti, 2 Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, oltre ad aver raggiunto la finale di Champions League nel 2015 nel suo ultimo anno a Torino prima di volare al Bayern Monaco.Si poteva presumere che aver segnato la storia della Vecchia Signora come l'ha segnata lui nella prima metà del decennio potesse lasciargliInvece, oggi nel mondo del calcio si parla delle buone possibilità di riabbracciare il mentore Conte nell'acerrima rivale della Juve. Di Lichtsteiner (e di Del Piero, Nedved, Buffon etc etc) ce n'è pochi. Sempre meno.