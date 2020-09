337 & 587 - Sotto la guida di Antonio Conte, Arturo #Vidal è stato il giocatore con più contrasti vinti in Serie A (337) dal 2011/12 al 2013/14; mentre N'Golo #Kanté è stato il giocatore di movimento con più palloni recuperati in Premier League (587) dal 2016/17 al 2017/18. Diga? pic.twitter.com/TncyKnCpnx — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 7, 2020

Arturo Vidal verso l'Inter. E i tifosi bianconeri sono già sul piede di guerra per la scelta del cileno di giocare nella squadra nerazzurra, da sempre storica rivale della Juve. A Torino sanno bene cosa possono fare quei due assieme, come riporta Opta su Twitter: "mentre N'Golo Kanté è stato il giocatore di movimento con più palloni recuperati in Premier League (587) dal 2016/17 al 2017/18".