Arturo Vidal verso l'Inter. Un colpo fortemente voluto da Antonio Conte che Beppe Marotta sta per chiudere. Intervenuto a Sky Sport, l'ex allenatore Corrado Orrico ha commentato: "Conte trova lo straordinario rendimento in campo di Vidal. Questa volta Conte non si è lasciato convincere dalle stravaganze al di fuori dei campi d’allenamento, delle storie che giravano a Torino. Io mi interessavo di questo, però alla fine non potevo mettere fuori i giocatori perché il rendimento del campo era superiore agli altri