di Lorenzo Bettoni

Arturo Vidal può già considerarsi un nuovo calciatore dell'Inter. Il cileno sta svolgendo le visite mediche col club nerazzurro e firmerà un biennale con i più grandi rivali della Juve, club in cui è diventato grande. Arrivato nell'estate del 2011 dal Bayer Leverkusen, Vidal ha giocato a Torino per quattro stagioni segnando 48 gol in 171 partite. E' stato uno dei pilastri della rinascita bianconera diventando poi uno dei centrocampisti più forti e vincenti al mondo. Dopo la Juve tra stagioni al Bayern e due al Barcellona. Solo nell'ultimo al Nou Camp non ha vinto lo scudetto mettendo fine ad un filotto di ben otto campionati nazionali vinti di fila tra Italia, Germania e Spagna. Ora un nuovo capitolo che però fa storcere parecchio il naso ai tifosi bianconeri.



TRADIMENTO - Impossibile, anche a tanti anni di distanza non parlare di tradimento. I tifosi della Juve vedono Vidal come una bandiera, negli anni King Arturo è sempre stato vicino ai colori bianconeri vedendo spesso le partite della Juve in tv e documentando tutto sui social. Quei colori gli sono rimasti impressi sulla pelle. Letteralmente, visto che il cileno ha deciso di farsi tatuare sul bicipite destro le vittorie dello scudetto nel 2012 e nel 2013. Più di una squadra, più di due colori. Per lui la Juve era una casa, una famiglia contro la quale adesso giocherà a fianco all'altro grande "traditore" del popolo bianconero: Antonio Conte.



LOTTA SCUDETTO - Curioso che nell'anno in cui la Juve cerca di chiudere la decade perfetta i primi avversari siano proprio Conte e Vidal che questo ciclo l'hanno costruito assieme ad Andrea Pirlo, ora allenatore dei bianconeri. C'è già abbastanza materiale per raccontare una stagione che sarà in ogni caso entusiasmante, ricca di spunti e discussioni. Vidal è un nuovo calciatore dell'Inter e nessuno più dei tifosi della Juve sa quanto sia tosta giocare contro il cileno. Ma se per Conte la domanda "cult" da neo interista era: "Quanti scudetti ha vinto la Juve?" quella per Vidal sarà: "Ora che farà con quei tatuaggi?"