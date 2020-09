Arturo Vidal è ormai ad un passo dall'Inter. Il centrocampista cileno dovrebbe arrivare nelle prossime ore dal Barcellona dopo che Beppe Marotta ha trovato un accordo per la buonuscita di Diego Godin che firmerà un contratto di tre anni con il Cagliari. La cessione di un calciatore della rosa era la condizione essenziale per Zhang per liberare spazio in rosa e a bilancio per l'arrivo dell'ex centrocampista della Juve che ritroverà Antonio Conte dopo i tre anni passati assieme in bianconero.