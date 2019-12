Antonio Conte ci crede: può riportare Arturo Vidal in Italia, ma stavolta all'Inter. L'ex Juve è infatti 'invischiato' in una necessità fortissima di mercato, che in casa blaugrana sta semrpe più prendendo spazi. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport: "Il club catalano ha bisogno di realizzare circa 150 milioni di euro entro il 30 giugno: è il motivo per cui Vidal al momento costa 20 milioni. Sul centrocampista vanno pure registrate alcune voci di un inserimento della Juventus, ma dal club bianconero sono piovute secche smentite". L'Inter sta aspettando sostanzialmente che il cileno ottenga dal Barça il via libera a condizioni economiche favorevoli.