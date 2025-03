Victor Osimhen può arrivare alla Juventus? Cosa filtra

Getty Images

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile approdo di Victoralla Juventus. Affare che al momento sembra essere decisamente difficile. infatti, come riferito da Sky il centravanti ha nel suo contratto una clausola da 75 milioni di euro, qualcosa in più qualora a farsi avanti dovesse essere la Vecchia Signora. A questo va aggiunto che ci sono interessi dal Barcellona e dalla Premier League, quindi dall'Inghilterra. Al momento però il mercato a cui sembra maggiormente interessato il centravanti sembra essere quello arabo. Con i club pronti ad offerte da capogiro per il giocatore. La Juventus quindi sembra decisamente lontana.