Tre scatti, da impazzire. Vicky Varga, fidanzata dell'attaccante Pellè, ha postato su Instagram una serie di fotografie che la ritraggono al mare, in posa tra gli scogli. Delle fotografie bollenti che hanno scatenato i suoi follower e che la ritraggono di schiena, intenta in uno spogliarello. Un fisico da urlo e un pubblico pronto ad apprezzarla, tra like e commenti. Diventata famosissima dopo l'approdo di Pellé in Nazionale, la sua popolarità in questi anni non è mai calata!



Eccola nella nostra gallery.