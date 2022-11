al centro quest'estate di uno dei più accessi duelli di mercato tra le due società rivali negli ultimi anni.. Le sorprese in questo campo però non mancano mai ed ecco allora che la JuvNel giro di 48 ore, Bremer diventa un giocatore bianconero cambiando così la sua storia personale e chissà, magari anche quella - in futuro - della Juve. Quella di domenica sera sarà quindi una partita particolare per l'ex difensore del Torino, che proverà a far rimpiangere la dirigenza dell'Inter e a riprendersi la Juve sulle spalle.Si, perché Bremer, a meno di cambiamenti in negativo,Tutto come da programma perché dalla diagnosi dopo lo stop muscolare avuto proprio contro la sua ex squadra nel derby della mole,i dopo l'intreccio di pochi mesi fa. Il brasiliano ritroverà una squadra che - almeno in campionato - ha avuto la capacità di sopperire alla sua assenza. Da quando si è infortunato, per tre volte su quattro la Juve non ha subito gol, diventando la miglior difesa in Serie A.e ha grande produzione offensiva. Ecco perché ci sarà bisogno del ritorno di Bremer, insieme a Danilo e uno tra Alex Sandro e Bonucci.