Tra partite rinviate e che si giocheranno a porte chiuse, il Coronavirus ha avuto grosse ripercussioni sullo sport. Gli organi competenti stanno agendo in modo repentino per controllare l’emergenza, cercando di evitare l’espansione del virus. Sul tema si è esposto il vicepresidente della Uefa Michele Uva, intervistato da Rai Radio1 Sport: “Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se l’attuale situazione dovesse precipitare”. Poi ha fatto anche il punto in vista di Euro 2020, competizione che sarà itinerante: “Siamo in una fase di attesa, monitoriamo paese per paese, il calcio deve rispettare i provvedimenti governativi dei singoli stati”.