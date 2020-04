Partite delle Nazionali? Dal 2021. È questo l’avvertimento lanciato da Victor Montagliani, vicepresidente FIFA e presidente del CONCAF, alla guida di una task force implicata per valutare come il coronavirus si manifesterà sul calcio. Secondo Montagliani, le partite internazionali in programma a settembre, ottobre e novembre sono a forte rischio: “Penso che far giocare le partite di settembre sia una sfida, non per i problemi di salute in tutto il mondo o dei modi di affrontare il problema, ma impegnarsi anche in viaggi internazionali non appena riprenderemo può essere un rischio. I campionati nazionali penso abbiano la priorità”.