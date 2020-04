1









Il vicepresidente della Fifa Victor Montagliani ha parlato a Gr Parlamento sulla possibile ripresa del calcio: “Secondo me, nel 2020 le partite saranno a porte chiuse. Niente pubblico. Per quest’anno credo sia molto difficile ma questo vale anche per gli altri sport. Riprendere gli allenamenti sarebbe un segnale importante, piano piano dobbiamo tornare alla normalità. Il calcio, che ha sempre fatto di tesa propria, stavolta deve attenere a quello che viene disposto dalle autorità governative e sanitarie”



SUI GIOCATORI – “Mascherina in campo? Se il calcio dovesse tornare in questa maniera, meglio di no, è qualcosa che va un po’ troppo oltre alla normalità. Anche il presidente Infantino è stato chiaro a riguardo: le vite umane contano più del calcio, nel frattempo si è al lavoro per tornare al calcio che tutti conosciamo, ma se si deve aspettare di più, si aspetterà”.