Il vicepresidente dell'AIC Umberto Calcagno crede che il modello Juve sul taglio degli stipendi non sia replicabile in altre società di Serie A. In un'intervista a Il Corriere dello Sport l'avvocato ha dichiarato: "Il modello Juve, con due mensilità e mezzo spalmate sulla prossima stagione, non è replicabile altrove? Vero. Alla Juve non c’è nessun contratto in scadenza al 30 giugno, è risaputo che con alcuni calciatori (Chiellini, Buffon e Matuidi, ndr) c’era già l’accordo per il rinnovo. E comunque ricordiamoci che è difficile trovare una sintesi anche all’interno della stessa squadra: ci sono situazioni disomogenee. Il problema però è un altro. C’è troppa demagogia sugli stipendi dei calciatori, da parte di tutti. Noi calciatori facciamo la nostra parte, ma tocca anche agli altri soggetti del sistema calcio che è arrivato a questa emergenza con i conti non in ordine. Questa crisi deve essere l’occasione per riequilibrare il sistema e riformarlo".