Michele Uva, vice presidente della Uefa, ha parlato a Tutti Convocati: "Voglio chiarire: ho detto che la UEFA studia sempre un'evoluzione del sistema per fare da garante alle regole del FFP per rendere il sistema sempre più sostenibile. E' giusto che la UEFA monitori e che la commissione del FFP analizzi i trend prima di fare le regole. Non ho mai parlato di plusvalenze e non lo faccio adesso. Il mio era un discorso generale sul regolamento del FFP. L'esclusione del Manchester City? Molti hanno parlato a casaccio, chi decide le sanzioni sono degli organi totalmente indipendenti dalla UEFA. Le regole valgono per tutte le 283 le squadre che partecipano alle competizioni europee e la UEFA sta spingendo perchè vengano applicate in ogni nazione. Il sistema deve essere controllato perchè il mancato rispetto delle regole di una società impatta su tutte le altre".