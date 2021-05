5









Marcos Hermann, vicepresidente del Gremio, ha concesso un'intervista all'edizione brasiliana di Goal.com, parlando del possibile futuro in Brasile di Douglas Costa. L'esterno offensivo di proprietà della Juventus, ora in prestito al Bayern, da tempo è in contatto con il club brasiliano, ma ora l'accordo sembra più vicino. Hermann spiega: "Ha abbassato enormemente le pretese e ci siamo avvicinati molto. Se riuscirà a liberarsi dalla Juve, sono sicuro che raggiungeremo un accordo".



Dopo la pessima stagione in Germania può quindi tornare in patria, ma servirà un accordo con la Juve, perché ha un contratto fino a giugno 2022 e un ingaggio di circa 6 milioni di euro.