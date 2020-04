Victor Montagliani, presidente Concacaf vicepresidente della Fifa, ha parlato a GR Parlamento della prossima finestra di mercato, annunciando che non ci sarà, come da alcuni paventato, un'unica sessione di calciomercato fino al termine di dicembre: "Abbiamo deciso che era meglio attenersi alle 16 settimane".



SULLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI - "La ripresa degli allenamenti sarebbe un messaggio importante, piano piano dobbiamo tornare alla vita normale ma se il calcio ha sempre fatto quello che ha voluto, stavolta deve attenersi a quello che diranno le autorità sanitarie e governative. Anche il presidente Infantino è stato chiarissimo a riguardo: oggi le vite umane contano di più del calcio, nel frattempo lavoriamo per poter tornare alla normalità ma se si deve aspettare di più per giocare, si aspetterà".