"Non possiamo essere delusi per qualcosa per cui non ci siamo interessati e su cui non abbiamo lavorato", così Jordi Cardoner, vice presidente del Barcellona, ha chiuso la porta all'affare Matthijs de Ligt per il futuro della difesa blaugrana. Le sue parole, insomma, avvicinano ulteriormente il forte difensore classe '99 all'approdo a Torino, dopo che anche il Paris Saint-Germain sembra essersi tirato indietro nell'affare. Il capitano dell'Ajax è a ormai un passo dalla Juventus.