Non è particolarmente sereno il clima tra i tifosi delin vista della finale di ritorno diin programma questa sera contro la. La curva veneta, che già da tempo sta manifestando il proprio discontento nei confronti della società e del patron Renzoper un campionato condotto al di sotto delle aspettative, ha diramato una nota a mezzo social per sottolineare che, annunciando che questa sera "per i primi 10 minuti lasceremo il centro Curva tra le due entrate vuoto (con uno striscione di protesta). Al decimo tutti pronti sotto per entrare compatti e carichi (invitiamo tutti a presenziare in Curva, zona banchetto, almeno un’ora prima per spiegare bene cosa si farà) e mostrare per l’ennesima volta chi siamo... per noi, per la Sud, per la Città e per questi colori! Avanti Curva Sud".Uno(pur parziale) del tifo, sostanzialmente, non condiviso però dal gruppo dei, che in un altro comunicato hanno invece specificato di essere pronti a sostenere la squadra fin da subito.