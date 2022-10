Dopo lo scoppiettante pareggio contro il Piacenza, la Juventus Next Gen cerca il ritorno alla vittoria questa sera contro il Vicenza. Vittoria che manca in campionato dal primo turno, contro il Trento.: 1-0: (Ferrari 25'): Confente; Cappelletti, Ierardi, Padella, Sandon; Jimenez, Ronaldo, Greco; Dalmonte, Ferrari, Rolfini..Desplanches, Valietti, Corradi, Bellich, Zonta, Giacomelli, Pasini, Scarsella, Begic, Cataldi, Alessio, Stoppa, Cavion, Oviszach, Busatto.. Baldini: Garofani, Riccio, Stramaccioni, Muharemovic; Mulazzi, Sersanti, Barrenechea, Iocolano, Iling-Junior; Da Graca, Pecorino.. Raina, Nzouango, Sekulov, Zuelli, Compagnon, Cudrig, Poli, Verduci, Bonetti, Rafia, Lipari, Palumbo, Barbieri, Besaggio, Turicchia.. Brambilla: Pecorino (J), Rolfini (V), Jimenez (V), Greco (V): Sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco53' - Tiro incrociato di mulazzi dalla distanza, Confente sventa il pericolo48' - Traversa di Cappelletti su colpo di testa46' - Via alla ripresaINTERVALLO45' - Traversa di Ferrari dagli sviluppi di calcio d'angolo41' - Deviazione volante di Sersanti, conclusione debole25' - GOL VICENZA, palla rasoterra dalla destra, Ferrari solo in area ha facile gioco a superare Garofani22' - Giocata di Pecorino che si gira e tira in una frazione di secondo: palla fuori di poco20' - Fase di gioco frastagliata, partita spesso interrotta da falli7' - OCCASIONE VICENZA, Rolfini di testa dal limite dell'area piccola, gli sbarra la strada Garofani1' - Subito occasione per la squadra di casa: Rolfini entra in area e al volo da buona posizione spara alto1' - Via al match