Una battaglia, fino alla fine. La Juventus Next Gen deve però arrendersi a un super Vicenza: èSommato al 2-1 dell'andata, la Coppa Italia di Serie C va alla squadra biancorossa.Incolpevole sui gol: paga attimi d'indifferenza altrui.In ritardo. E un po' affaticato. Crolla totalmente sulla sterzata di Ferrari. Adios.Disinvoltura da veterano. Tenta anche la botta da lontanissimo: personalità.Aveva trovato una zuccata impressionante: peccato.Tutto per tutto per Brambilla: il messaggio era chiaro. E lui recepisce alla perfezione.E' indietro, si vede. Ma dà tutto, anche quando non ne ha più.- L'obiettivo è vivacizzare il finale.Così non va. Oltre all'inconcludenza in fase di impostazione, c'è l'errore sul gol decisivo del Vicenza.Cercasi geometrie.Prova a filtrare. Quindi inventa. Ma troppo discontinuo nei novanta minuti.Non c'è una vera falcata: la sensazione è che potrebbe dare di più, sebbene confezioni un assist da fermo. Sensazione confermata da come calcia il calcio di rigore: alle stelle.Il migliore nel primo tempo: l'imbucata per Sekulov è d'altra categoria.Un gol pesante, meritato, giusto. Anche per quanto mostrato in campo questa sera.Prova a dare centimetri: riesce a fare poco.Dov'è finita la vena e il fiuto del bomber? Un paio di occasioni erano da divorare.- Brambilla si affida alla sua verve nel finale.Non era facile. Ma la sua squadra è stata in campo dall'inizio alla fine: se l'è giocata. Con il cuore. Conta pure questo.