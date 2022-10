Passo falso della Juventus Next Gen che perde 2 a 0 contro il Vicenza. Al di là del risultato, però, a deludere é la prestazione dei giovani bianconeri: tanti errori tecnici, sbavature, imprecisioni che hanno limitato la manovra. Un passo indietro che fa parte del percorso ad ostacoli verso il calcio che conta. Tocca mettere la serata da parte, per essere digerita e metabolizzata, per far sì che non si ripeta.- Ci mette una pezza in più di un'occasione- Il più efficace e convincente del pacchetto arretrato- Nel gol dell'1 a 0 perde completamente la marcatura: ha grosse responsabilità nell'occasione- Tante sbavature in fase di marcatura- Migliora nella ripresa, ma é lontano parente dell'esterno apprezzato in Under 19. Ancora impegnato nel percorso di ambientamento alla categoria: ci sta.- Qualche sporadico spunto, si affaccia tra le linee avversarie, ma non é efficace- Compassato e scolastico nell'impostare la manovra (Dal 77' PALUMBO sv)- La qualità c'é, ma questa sera non si vede (Dal 67'- Non riesce a dare la scossa)- Qualche sgroppata, incide poco (Dal 77' CUDRIG sv)- Le occasione pericolose per i bianconere arrivano quasi tutte dai suoi piedi. Dopo tanta sfortuna é bello vederlo così pimpante- Si vede poco, troppo poco- Passo indietro, il nuovo modulo non lo premia. Il pochissimo tempo a disposizione per lavorare nemmeno