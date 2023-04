Un’iniziativa per ricordare uno dei più grandi attaccanti italiani. In occasione della finale di ritorno di Coppa Italia Serie C – che si disputerà questa sera alle 20.30 tra Vicenza e Juventus Next Gen – Paoloè stato ricordato da due delle sue ex squadre. Alle ore 18:30, sul palco allestito nel Largo c'è stato il kick-off della serata alla presenza della famiglia Rossi e dei vertici della Lega Pro, con lo scambio delle maglie tra i due club. Oltre a ciò, all’ingresso dei vari settori dello stadio, attraverso la collaborazione realizzate con Panini, sono state distribuite delle figurine rappresentanti Paolo Rossi. Si tratta di riproduzioni fedeli delle figurine tratte dalla collezione Calciatori ‘77-’78.